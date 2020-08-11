فيديو إليسا تتلقى الإشادات على مواقفها بعد انفجار بيروت..أوقفت دعاية ألبومها وتساند المتطوعين في الشارع!

تصدرت الفنانة إليسا مواقع التواصل في الأيام الأخيرة بسبب نشاطها على تويتر بعد أحداث لبنان الأخيرة وانفجار مرفأ بيروت، وتداول الجمهور فيديو لها وهي تزرو مقرات المتطوعين لتقديم الدعم لهم.

إليسا تساند المتطوعين في بيروت بزيارات ميدانية

وتداول رواد مواقع التواصل اليوم فيديوهات للفنانة إليسا وهي تقوم بزيارات ميدانية لدعم المتطوعين في أحداث بيروت الأخيرة، وساندت إحدى الحملات التي تقوم بعمليات إغاثة وتقديم الأغذية والمستلزمات الضرورية للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت من خلال التواجد مع المتطوعين في مقر الحملة.

إليسا تثير الاعجاب بمواقفها بعد انفجار مرفأ بيروت

ولا يعتبر تلك الموقف الأول الذي تلقت به إليسا الإشادات بعد انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعدما أعلنت عن دعمها للضحايا من خلال تبرعها بمبلغ مالي لدعمهم، ورفضت الكشف عن حجم المبلغ بعد إعلانها عن التبرع في برنامج "صار الوقت" وهو ما جعل الجمهور يشيد بمواقفها وبمبادرتها لدعم الضحايا والمتطوعين.

وتفرغت إليسا بنشر تغريدات الدعم والتعبير عن مواقفها الحماسية على حسابها بتويتر، وكانت آخرها تغريدة طالبت بها زملائها النجوم بتحمل المسئولية في الأزمة وقالت:"لكل اللبنانيين اللي عم يدعمو إعادة الحياة لبيروت.. ألف تحية.؟ كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليتو وبدعي كل زملائي الفنانين يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة.. أنا فخورة أكتر من أيا وقت بلبنانيتي".

Advertisements

إليسا توقف احتفالات ألبومها الجديد "صاحبة رأي"

وأوقفت إليسا احتفالاتها بألبومها الجديد "صاحبة رأي" منذ انفجار بيروت إلى الآن، وأوقفت أيضاً الدعاية للألبوم على جميع صفحاتها بمواقع التواصل، رغم تحقيق الألبوم لأرقام مميزة على يوتيوب منذ طرحه في الأول من شهر أغسطس الجاري، وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم نسبة استماع وصلت إلى 5 مليون، وتجاوزت أكثر من أغنية في الألبوم لحاجز المليون الأول بعد أكثر من أسبوع من طرح الألبوم، والذي أثرت أحداث بيروت الأخيرة في احتفال إليسا مع الجمهور به.