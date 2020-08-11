يوم حزين على مواقع التواصل..التفاصيل الكاملة لوفاة اليوتيوبر الشاب مصطفى حفناوي ووداع النجوم والجمهور له

خيم الحزن على صفحات النجوم والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بعد وفاة اليوتيوبر المصري الشاب مصطفى حفناوي، وامتلأت صفحات المشاهير بالأدعية وعبارات النعي والوداع لمصطفى حفناوي والذي أحدث رحيله حالة حزن وتعاطف كبيرة.

تداول مقاطع فيديو مؤثرة للراحل مصطفى حفناوي قبل وفاته

وبدأت رحلة التعاطف مع مصطفى حفناوي منذ أيام بعد الإعلان عن دخوله المستشفى بعد إصابته بجلطة في المخ تسببت في دخوله بغيبوبة، ونشر تامر حسني تدوينة طلب من الجمهور الدعاء لمصطفى حفناوي خاصة أن حالته كانت تحتاج لمعجزة بحسب وصفه، وهو ما جعل عدد من النجوم والجمهور بالدعاء له بكثافة على مواقع التواصل.

من الحسد إلى الإهمال الطبي.. أسباب وفاة مصطفى حفناوي!

وتصدر سبب وفاة مصطفى حفناوي وأسباب تدهور حالته الصحية مواقع التواصل أيضاً، خاصة بعد ربط بعض أصدقاء اليويتوبر الراحل بين وفاته وتعرضه للحسد، خاصة أن حالته تدهورت بعد أيام قليلة من افتتاح مشروعه الخاص، في الوقت الذي هاجم به البعض المستشفى التي تواجد بها قبل وفاته، بتهمة التسبب في وفاته بعد التشخيص الخاطيء لحالته الصحية قبل الدخول في غيبوبة.

وتداول الجمهور مقاطع الفيديو الأخيرة لمصطفى حفناوي على مواقع التواصل، ومنها فيديو يبدي به رغبته في الزواج وإقامة حفل زفاف، بالإضافة إلى فيديو آخر وهو يمازح أصدقائه على سرير المرض بالمستشفى، وكذلك تداول الجمهور تدوينة أخيرة له تحدث بها عن الموت قائلاً:" اقرأوا الفاتحة بنية انها لكل ميت معندوش حد يدعيله او يفتكرو كصدقة".

Advertisements

النجوم يودعون مصطفى حفناوي بعبارات مبكية

وامتلأت صفحات النجوم بعبارات النعي والرثاء لمصطفى حفناوي على صفحاتهم بمواقع التواصل ومنهم هنا الزاهد ومحمد أنور وأحمد خالد صالح وعمرو يوسف ورانيا يوسف ومي كساب ولطيفة وأحمد زاهر وبهاء سلطان وحمدي الميرغني الذي كتب قائلاً:" ربنا يرحمك يامصطفي ويصبر أهلك وحبايبك والجميع علي فراقك.. أنت أكيد إن شاءالله في مكان أحسن بكتييير ربنا يرزقك بجنة الفردوس".

وقال الفنان هاني شاكر:" بقلب حزين اقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل ، لم تسبقني به اي معرفة ولكن موته المفاجئ اوجع قلوب الجميع، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

ونعاه تامر حسني قائلاً:" مصطفى حفناوي وراح عند اللي أحن عليه من دنيا كلها، ربنا يرحمك يا مصطفى على قد كل اللي دعولك من قلوبهم وعلى قد قلبك الطاهر الجميل و كل الشكر لكل اصحابك المحترمين المخلصين بجد نعمة الصحاب في الزمن دا ربنا يصبر أسرتك الكريمة يا حبيبي.. أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة و الفاتحة".

وشيعت جنازة مصطفى حفناوي الليلة في مدينة الصف بجنوب القاهرة، وحضرها عدد كبير من المشيعين، والذين رافقوه إلى مثواه الأحير وسط حالة حزن وتعاطف كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الوفاة المفاجئة لليوتيوبر صاحب الـ 25 عاماً.