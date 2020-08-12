أحمد جمال أحمد

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ظهرت النجمة هيلاري سوانك في الاعلان الترويجي الأول للمسلسل الجديد الذي انتجته شبكة نتفليكس بعنوان Away.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الترويجي الذي ظهرت به هيلاري، في شخصية رائدة فضاء تتعرض لحادثة في الفضاء الخارجي تجعلها تنجرف وسط الفضاء.

وهذه هي المرة الثانية التي تظهر بها سوانك في شخصية رائدة فضاء بعد ظهورها في فيلم THE CORE.



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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طرح الإعلان الترويجي الأول لمسلسل Away على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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