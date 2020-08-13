نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" .
وعلقت رضوى على الصور قائلة: "بروفة قبل حلقه بكرة... وتغيير إستراتيجى تكتيكى محورى يارب يعجبكم" فيما حازت الصورة على الكثير من الإعجابات.
يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة CBC سفرة، وأنهت رضوى الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان.
كانت رضوى الشربيني قد قدمت آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج في نهاية أبريل الماضي، ووعدت الجمهور أن يعود مرة أخرى بعد شهر رمضان.
برنامج "هي وبس" يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية التعامل مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رضوى الشربيني تشوق جمهورها للموسم الجديد من "هي وبس" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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