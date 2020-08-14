سعد الصغير الفنانة الراحلة شويكار

نشر الفنان سعد الصغير صورة للفنانة الراحلة شويكار بهدف نعيها حيث رحلت اليوم عن عالمنا وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وعلق "سعد" بنبرة تملائها الحزن والأسي علي الراحلة شويكار حيث كتب" البقاء لله وفاة الفنانة شويكار.. رحم الله الفقيدة واللهم ألهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان اللهم أمين يارب".
يشار إلي رحلت الفنانة القديرة شويكار، عصر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 85 عامًا وذلك بعد صراع مع المرض، ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة.
يذكر أن جاء رحيل الفنانة الكبيرة شويكار صادمًا للوسط الفني الذي لم يكد يفق من صدمة وفاة الفنان القدير سناء شافع، ورغم معاناتها الطويلة مع المرض غير أن الأمل في عودتها للساحة الفنية كان كبيرًا، حيث كثيرًا ما أعربت عن تفاؤلها بالشفاء ورغبتها في العودة إلى الجمهور.
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