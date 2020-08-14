نجوم الفن ينعون فقداء الوسط الفني

ينعى نجوم الفن في هذا اليوم أثنان من أهم رموز الفن رحلو عن عالمنا في أيام متتالية وتركو في قلوبنا بصمة وعلامة رحلو وتركو فنهم يتحدث عنهم.

الفقيدان "سمير الإسكندرانى ، شويكار ".

وهم نخبة من التراز الفنى الأصيل لهم أعمال كثيرة تخلد ذكراهم عند محبينهم وجمهورهم.

والجدير بالذكر أن مجموعة من نجوم الفن قامو بتقديم العزاء عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع السوشيال ميديا ينعون بكل أسئ وبكلمات مؤثرة رحيلهم.

ونعى الفنان جمال عبدالناصر رحيل الفنان سمير الأسكندر وقال "إجعلنى حبه تطرح.. وتبقى فدادين سنابل... وإن مت إجعلنى طوبة.. يعلو بيها جدران ، رحم الله سمير الإسكندرانى وغفر له وأسكنه الجنة ، فنان خدم وطنه وسيذكره وطنه دائمآ".

ونعي شويكار قائلآ

"..ورحلت عنا وتركتنا ..

كوكتيل البهجة والسعادة ..

سيدة المسرح الكوميدى بلا إبتذال ..

بنت البلد المصرية .. الليدى الراقية ..

خفة الظل .. الأداء المميز والخاص جدأ تمثيلأ وغناءأ ..

صاحبة أكبر رصيد من العفوية والتلقائية الطبيعية ..

الأنثى الإستثنائية .. شويكار هانم ..

اللهم بكل الحب الذى تركته لنا .. وبكل الحب الذى نكنه لها فى قلوبنا ..

نسألك أن ترحمها وتغفر لها وتسكنها الجنة .. والبقاء لله ..

وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

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والفنان حسن عيد نعى الراحل شويكار " البقاء لله توفت الفنانة شويكار ارجو الدعاء لها بالرحمة إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعت دنيا سمير غانم عبر حسابها على موقع "إنستجرام" رحيل الفنانة شويكار وقالت

"البقاء لله ربنا يرحمها يارب من أجمل وأرقى نجمان السينما والمسرح وإنسانة عظيمة نسألكم الدعاء والفاتحة".

والفنانة" درة" نعت رحيل شويكار وقالت " طول عمرى أحب شويكار جدآ وأعشق جمالها وروحها وفنها أنوثتها الراقية وخفة دمها وطيبتها أنا حزينة على رحيلك ياسيدتى الجميلة ولن أنسى أبتسامتك العذبة وكلامك الحلو لى عندما التقيت بك... الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة، إدعوها".