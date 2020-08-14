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شويكار وفؤاد المهندس قصة حب أشهر ثنائي

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رحلت النجمة القديرة عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض ، عن عمر يناهز 85 عاما .

وقدمت"شويكار"مع"فؤاد المهندس"العديد من الأعمال،واثناء عرض مسرحيه"أنا وهو وهي"قرر أن يعرض عليها الزواج علي خشبه المسرح،فقال لها"تتجوزيني يا بسكوته"فردت على الفور وماله،لتبداء قصة من الحب والنجاح بينهما وأصبحت شويكار أيضاً أماً لأولاد من زوجته الأولى،واستمرت قصه حبهما لأكثر من عشرين عاماً من الزواج.

حتي أن بعد انفصالهما تقدم لخطوبتها العديد من الأشخاص فكان ردها دائماً"اللي يتجوزني يكون مش أقل من فؤاد المهندس"وكان نجله محمد المهندس قال"إن والده كان يأكل من يد"شويكار"لآخر لحظه في حياته".

وظل هذا الثنائي يؤكد علي الحب وتقول شويكار عن المهندس"كان لي الحبيب والصديق والزوج والآخ والمعلم واعتقد بأنني كنت الحب الأول والأخير في حياته"

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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