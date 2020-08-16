أحمد جمال يحتفل بنجاح "من غير مجاملة" على الراديو 9090

يحل الفنان أحمد جمال ضيفا على إذاعة الراديو ٩٠٩٠ وتحديدا برنامج الراديو بيضحك يوم الثلاثاء القادم من الساعة السادسة وحتي الثامنة مساء مع الإعلامية فاطمة مصطفى للاحتفال بنجاح احدث اغانيه "من غير مجاملة" التى طرحها موخرا وحققت نجاحا كبيرا مثلما ظهر فى تخطى مشاهدات الكليب المليون الاول فى اقل من اسبوع.

كما يتحدث خلال الحلقة عن كواليس اخر أعماله الغنائية ممثلة فى "احنا مش بتوع حداد" وغيرها من الأغاني التي طرحها خلال العام الجاري.

الراديو بيضحك يذاع على الراديو ٩٠٩٠ كل ثلاثاء واستضاف موخرا العديد من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم احمد عز، احمد زاهر، احمد السقا، صابرين.