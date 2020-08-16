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أحمد جمال يحتفل بنجاح "من غير مجاملة" على الراديو 9090

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يحل الفنان أحمد جمال ضيفا على إذاعة الراديو ٩٠٩٠ وتحديدا برنامج الراديو بيضحك يوم الثلاثاء القادم من الساعة السادسة وحتي الثامنة مساء مع الإعلامية فاطمة مصطفى للاحتفال بنجاح احدث اغانيه "من غير مجاملة" التى طرحها موخرا وحققت نجاحا كبيرا مثلما ظهر فى تخطى مشاهدات الكليب المليون الاول فى اقل من اسبوع.

كما يتحدث خلال الحلقة عن كواليس اخر أعماله الغنائية ممثلة فى "احنا مش بتوع حداد" وغيرها من الأغاني التي طرحها خلال العام الجاري.

الراديو بيضحك يذاع على الراديو ٩٠٩٠ كل ثلاثاء واستضاف موخرا العديد من نجوم ونجمات الوسط الفني ومنهم احمد عز، احمد زاهر، احمد السقا، صابرين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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