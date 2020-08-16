خلاف بين مهرجاني شرم الشيخ والإسكندرية بسبب عزت العلايلي

نشب خلال الساعات الماضية خلاف حاد بين إدارتي مهرجان شرك الشيخ والإسكندرية لدول المتوسط بسبب تكريم عزت العلايلي.

بدأت القصة عندما أعلن "الإسكندرية" عن اهداء دورته المقبلة للفنان عزت العلايلي، وهو ما قابلته إدارة "شرم الشيخ" ببيان حاد، وجهت فيه اللوم إلى مهرجان البحر المتوسط، وهو ما دفع رئيسه إلى إصدار بيان يرد به على ما حدث بشكل مفصل.

وقال: فوجئت بمكالمة من الكاتب الصحفي الصديق جمال زايدة رئيس مهرجان شرم الشيخ، بعد نشر خبر عن إهداء الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط للفنان الكبير عزت العلايلى، تقديرًا لدوره الكبير ومسيرته الإبداعية في السينما المصرية والعربية، يخبرني من خلالها أن مهرجان شرم الشيخ كان قرر تكريم الفنان الكبير عزت العلايلى، وأنه تم إعداد كتاب لإصداره في دورة المهرجان، وهو ما تعجبت له متسائلا عن أي دورة يقصد "جمال"، حيث إنه منذ الإعلان عن تأجيل دورة مهرجان شرم الشيخ هذا العام 2020 بسبب جائحة كورونا لم يتم الإعلان بعدها عن أي موعد جديد لإقامتها.

وتابع: أنني طلبت من الصديق جمال زايدة أن نفكر معًا في حل، إلا أنني فوجئت به ينشر بيانا يتهم مهرجان الإسكندرية بإساءة العلاقات مع مهرجانه وأشياء أخرى لا أرغب في التعليق عليها.

واختتم رئيس مهرجان الإسكندرية: أما قصة اختيار الفنان الكبير عزت العلايلى لتكريمه في دوره مهرجان الإسكندرية هذا العام فبدأت عندما اجتمعت هيئة مكتب المهرجان للتداول في اسم الفنان الكبير الذي سيتم إهداء الدورة القادمة له، ووقع الاختيار بالإجماع على الفنان عزت العلايلى، ولم يذكر أى من الحاضرين أن هناك مهرجانا آخر سوف يكرم الفنان الكبير. وعندما تم التواصل مع الفنان الكبير لإخباره بالأمر أبدى ترحيبه بالفكرة ولم يذكر أن هناك مهرجانا آخر قد وعده بالتكريم أو اتفق معه عليه، وتم إعلان الخبر الذى قوبل بارتياح كبير من الجميع، عدا الأصدقاء في مهرجان شرم الشيخ.