باسم سمرة: لا أعرف شيئا عن طرد إعلاميين من كواليس فيلمي الجديد

واقرأ أيضا:

نفى الفنان باسم سمرة أن يكون له أي صلة بما حدث من طرد مراسلي القنوات التلفزيونية من لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "ساعة شيطان"، مشيرا إلى أنه لم يشهد على أي وقائع مماثلة أثناء تصوير أخر أيام الفيلم.وقال في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": كامل احترامى لكل الصحافة والإعلام وكل شخص يقوم بعمله بشكل محترم ومحترف، وغير مقبول التعامل معه بصورة غير لائقة.

وأضاف باسم سمرة: طلبت من الحضور الانتظار حتى انتهاء التصوير في أخر أيام الفيلم، وسجلت بالفعل مع أكثر من كاميرا دون حدوث أي مشاكل.