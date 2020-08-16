وأضاف باسم سمرة: طلبت من الحضور الانتظار حتى انتهاء التصوير في أخر أيام الفيلم، وسجلت بالفعل مع أكثر من كاميرا دون حدوث أي مشاكل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر باسم سمرة: لا أعرف شيئا عن طرد إعلاميين من كواليس فيلمي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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