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باسم سمرة: لا أعرف شيئا عن طرد إعلاميين من كواليس فيلمي الجديد

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نفى الفنان باسم سمرة أن يكون له أي صلة بما حدث من طرد مراسلي القنوات التلفزيونية من لوكيشن تصوير فيلمه الجديد "ساعة شيطان"، مشيرا إلى أنه لم يشهد على أي وقائع مماثلة أثناء تصوير أخر أيام الفيلم.
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وقال في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج": كامل احترامى لكل الصحافة والإعلام وكل شخص يقوم بعمله بشكل محترم ومحترف، وغير مقبول التعامل معه بصورة غير لائقة.

وأضاف باسم سمرة: طلبت من الحضور الانتظار حتى انتهاء التصوير في أخر أيام الفيلم، وسجلت بالفعل مع أكثر من كاميرا دون حدوث أي مشاكل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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