بـ تيشيرت أسود.. إنجي خطاب تتألق بإطلالة مميزة

نشرت الفنانة إنجى خطاب، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة لها.
وظهرت انجى بإطلالة كاجوال، حيث كانت ترتدى تيشيرت أسود أنيقاً، واعتمدت على المكياج الهادئ مع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه، وتركت شعرها مُنسدلاً بين كتفيها بطريقة ناعمة.
يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.
كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.
وعُرض لها مؤخرًا مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين .
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