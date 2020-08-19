نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون تهنئ عمرو دياب على عمله الدرامي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة سيمون، على تهنئة الهضبة عمرو دياب، بعد عودته للتمثيل مرة أخرى بعد غياب نحو 27 عاما عن التمثيل، وعقب إعلان تعاقده مع شركة "نتفليكس" لإنتاج عمل درامي عالمي.

ونشرت سيمون، عبر حسابها على انستجرام، صورة جمعتها بالهضبة من كواليس تصوير فيلم "آيس كريم فى جليم" الذى قاما ببطولته وتم عرضه عام 1992، صحبتها بتعليق: "مبروك العودة للتمثيل للفنان عمرو دياب، وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله".

جدير بالذكر أن مجلة فارايتي الأمريكية المجلة الأشهر في عالم الفن والترفيه حول العالم أعلنت صباح أمس بتوقيت لوس انجلوس ان نتفليكس الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، تتعاون لاول مرة مع المطرب عمرو دياب، الفنان الحائز على ٧ جوائز "ورلد ميوزك أورد" و٦ جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته. وبذلك يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب ٢٧ عام منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم ضحك ولعب وجد وحب مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس "على مدار أكثر من ٣٠ عامًا من الإبداع الموسيقي والغنائي، فقد استطاع عمرو دياب في خلال رحلته الفنية أن يصبح ايقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني ولكن على الصعيد الثقافي ايضًا، ونحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي."

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وصرح النجم عمرو دياب قائلًا: "أنا سعيد جدًا بالتعاون مع نتفليكس في هذا العمل الفني الجديد، فأنا من أشد المؤمنين بأن الفن لغة عالمية، وقد استطعنا من خلال الموسيقى أن نبني جسورًا من التواصل والمحبة مع العديد من الثقافات المختلفة والمتنوعة، والآن وبهذا العمل الدرامي أنا متحمس جدًا مع نتفليكس أن نصل من خلال هذا العمل الدرامي إلى أكثر من ١٩٣ مليون متابع في أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم للاستمتاع بمحتوى فني جديد صنع في مصر ويستمتع به العالم بأكمله"

يشار إلى أن ألبومات عمرو دياب قد تصدرت القوائم العالمية وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات، وتصدرت خمسة من ألبوماته قائمة أفضل عشرة أغاني في تصنيف بيلبورد العالمية، كما حصل الهضبة على جوائز عالمية عديدة خلال مشواره الفني.

من المتوقع أن يبدأ تصوير العمل الفني الجديد مطلع العام المقبل.

