نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامر المصري يكشف تفاصيل مشاركته في "الشيطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان السوري سامر المصري، عن تفاصيل خوضه ثاني تجاربه في مصر وذلك من خلال تصوير مسلسل يحمل اسم "الشيطان" لعرضه علي أحد المنصات الإلكترونية والقنوات الفضائية قريبًا.

أكد سامر بأن مسلسل "الشيطان" يضم نخبة من النجوم العرب والمصريين والأجانب بالإضافة إلي ظهور نجوم ميجا ستار مصريين كضيوف شرف في كل حلقه.

تدور أحداث مسلسل "الشيطان" في إطار ملئ بالإثارة والساسبنس والتشويق بأسلوب غير معتاد تقديمه من قبل.

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من ناحية أخري اعرب سامر، عن سعادته وامتنانه لجمهور هليوود الشرق الأوسط بأنه يحمل له الكثير من الأفضال والمشاعر الصادقة لما لمسه من أحاسيس تشجيعيه وتحفيزيه وذلك من خلال مشاركته السينمائية في فيلم "الخلية" للنجم أحمد عز وهو علي الإستمرار لتقديم عده أعمال فنية بأدوار مختلفة تسبق نجاحه الفني المعهود عليه لدي أراء النقاد والإعلاميين والصحفيين وآخرين في الوطن العربي.

في سياق متصل يجري صناع العمل حالياً التعاقد مع النجوم العرب والمصريين والأجانب بصفه رسميه ومنهم من تم التعاقد معهم بالفعل للبدء في التصوير في عده لوكيشنات متفرقة بجمهوريه مصر العربيه وذلك في منتصف الشهر المقبل.

جدير بالذكر بأن مسلسل "الشيطان" يتضمن مؤقتاً لذات الوقت نخبه من النجوم وهم الفنان سامر المصري، مارجو حداد، جمال الزناتي، مايا، سوسلان فيداروف ، أحمد العمده ، الكساندرا بوسنيكافا ، كلوديا حنا وآخرين وهو من إنتاج سفيان الزناتي وقصة جمال الزناتي ومدير تصوير مارك عوني وإخراج إيهاب عمرو.

يذكر أن أخر أعمال الفنان السوري سامر فيلم الخلية للنجم أحمد عز ، أمينه خليل، محمد ممدوح، أحمد صفوت ، سامر المصري وآخرين وهو من سيناريو وحوار صلاح الجهيني وقصة وإخراج طارق العريان.