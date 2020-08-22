بـ تيشيرت أسود.. ليلى علوي تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة ليلى علوي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" بإطلالة جذابة.
وظهرت ليلى علوي، بتيشيرت أسود أنيق، نصف كم ليبرز جمالها وأناقتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ليلى علوي في المكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الفاتح.
كما تركت ليلي علوي شعرها الذهبي القصير منسدلا بطريقة بسيطة وناعمة.
من ناحية أخرى، اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية، من الخروج إلى النور بعد أن واجه مصيرا مجهولا على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية، خاصة أن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.
ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.
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