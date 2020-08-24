نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسما شريف منير تتحدث عن فوائد النوم عبر "إنستجرام" في المقال التالي
وظهرت أسما شريف منير في هذا الفيديو تتحدث لجمهورها عن فائدة النوم قائله: ""الإنسان العادي بينام ٢٦ سنة في حياته، بنقضي ثلث حياتنا نايمين ، إذا افترضنا أن متوسط عمره 75 سنة ،النوم بيستحوذ على 40% من أيام البشر، ده اللي هو ٨ ساعات في اليوم".
وتابعت: "مع انه رقم يخض بس هو استثمار في محله؛ لتحسين صحتك الجسدية والعقلية، وده قدر كافي من النوم يقوي المناعة وبيزيد من الخصوبة وبينظم الوزن".
وأضافت: "وفي المتوسط الواحد بيتقلب في سريره حوالي 7 سنين عشان بس يحاول ينام، ويمكن اكتر فا الواحد لازم يدور علي طرق تساعد على الاسترخاء ومحاربة الأرق".
واستكملت: ".انا نمت كتير اوي في حياتي كا نوع من انواع الهروب من واقع مزعلني او حاجه واقفه قدامي مش عارفة احلها، ونمت في حملي كتير بردو".
واختتمت: "اخدت قرار اني لازم اظبط نومي و اصحي بدري و انام بدري عشان الواحد من غير صحته كل حاجه في حياته بتكون اصعب عليه و علي اللي حواليه..ناموا بدري و اصحوا بدري و مضيعوش عمركم في النوم الكتير اللي مش مش مفيد او حتي عشان تهربوا''.
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