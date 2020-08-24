نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود عبد المغني ل"الفجر الفني": معظم أدواري بها شئ أريد قوله...وهذه تفاصيل أعمالي القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمود عبد المغني عن أعماله الجديدة، التي يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في فيلمه الأخير "صاحب المقام".

وفي تصريح خاص ل"الفجر الفني" قال محمود:" يوجد لي مسلسل "خيط حرير" مع مي عز الدين ، المسلسل مختلف لإبراهيم فخر، ومنتظر عرضه في أكتوبر ، وشخصيتي فيه مختلفة عما قدمته من قبل وجديدة" .

واستكمل محمود حديثه قائلاً: "أُصور حالياً مسلسل "شارع 9 " ، وشخصيتي به جديدة ، والمسلسل إجتماعي لا يخلو من التشويق، وتدور أحداثه في 45 حلقة" .

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وفي نهاية حديثه قال محمود: "دائماً أسعى لاختيار عمل يفيدني ويفيد الناس ، فمعظم أدواري يكون بها شئ أريد قوله".

مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير و جيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن مسلسل "خيط حرير" بطولة كل من مي عز الدين ، سوسن بدر، نيقولا معوض، مي سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.