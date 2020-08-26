أغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي تحقق 18 مليون مشاهدة عبر "اليوتيوب"

نجحت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث بلغ عدد مشاهدتها لـ 18 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "بالبنط العريض" غناء وألحان حسين الجسمي، كلمات أيمن بهجت قمر.

وتقول كلمات الأغنية:"حبيبى بالبُنط العريض.. غالى وأقرب م الوريد، حالتى تتشخص جُنون.. بيقولولى أنا بيك مريض، أتاري كُل ما أحب فيك.. بدمنك وبقيت مزاج، أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما أنت في لُقاك العلاج، آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".