بمشهد من مسلسلها.. حنان مطاوع: إيه اللي ممكن يوصل قصة حب للوجع ده كله

نشرت الفنانة حنان مطاوع مشهدا لها من مسلسل "أمل حياتي" وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلقت حنان مطاوع قائلة: "تفتكروا إيه اللي ممكن يوصل قصة حب للوجع دة كلو!! تابعوا مسلسل إلا أنا "امل حياتي". اقرأ أيضًا:

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