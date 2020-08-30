يوسف الشريف: "هفضل أهلاوي وأحب واحترم كل زملكاوي "

أعرب الفنان يوسف الشريف عن احترامه الشديد لنادي الأهلي والزمالك ، وعن فخره بوجود اتنين من أفضل الأندية في العالم ببلده مصر. حيث نشر صورة ترفع شعار الأهلي والزمالك ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وكتب : الأهلي كيان عظيم والزمالك كيان عظيم افتخر إني بلدي فيها اتنين من أكبر الأندية في العالم . وتابع : أتشرف بكل مشجع زملكاوي وكل مشجع أهلاوي وكل مصري ، هفضل اهلاوي وهفضل أحب واحترم كل زملكاوي ، بلد واحد وقلب واحد. يُذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "النهاية"، والذي تم عرضه في دراما رمضان 2020. وتدور أحداث مسلسل "النهاية" في إطار خيال علمي، في عام 2120، ومحاولة يوسف الشريف - الذي يعمل مهندسا - التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



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