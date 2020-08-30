تعرف على معنى كلمة "سنجافولا " في رابع حلقات برنامج "بؤ مصري"

وتحدثت الحلقة الرابعة من "بؤ مصري" عن معنى كلمة "سنجافولا" وهي كلمة تقال كثيرا على لسان المصريين ولكن لا يعرف البعض معناها.
وتدور فكرة برنامج "بؤ مصري" حول الكلمات الغريبة والمختلقة والتي تقال كثيرا على لسان عدد كبير من المصريين ولكن يتعجب البعض من سماعها ويقوم برنامج "بؤ مصري" على توضيح معنى هذه الكلمات ومتى تقال وما الوقت الأول لهذه الكلمات.
برنامج " بؤ مصري" إعداد وتقديم مي مرسي وفكرة ومونتاج وإخراج عامر عفيفي وتصوير عبير أحمد.
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