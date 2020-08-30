يومان للانتهاء من تصوير فيلم 30 مارس لـ أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني

وقد أكد مصدر خاص بالفيلم لـ"دوت الخليج" أن مدير أعمال الهضبة عمرو دياب يحرص على مرافقة دينا الشربيني بشكل دائم أثناء التصوير.

فيلم "30 مارس"، تأليف حميد المدنى، وبطولة كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبواليزيد، ‏وندى موسى.

كما يشارك في البطولة صبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ومجموعة من ضيوف ‏الشرف.