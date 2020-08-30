خطأ فادح في كليب اختراع لتامر حسني.. شاهد

شهد كليب "اختراع" الذي تم طرحه مؤخرا خطأ بصري فادح وهو من إخراج تامر حسني، وهو ديو مشاركة بين تامر حسني ومحمود العسيلي.

وعاد الخطأ بالمونتاج بقلب صورة محمود العسيلي، وهو ما أظهرها في وضع خطأ، لتظهر مرة بالجهة اليمنى ومرة بالجهة اليسرى.