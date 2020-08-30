أعرب المطرب الشعبي رضا البحراوي، عن سعادته الكبيرة بردود أفعال الجمهور حول أغنية الجديدة "ابويا قالي زمان" الذي جمعته بالفنان مصطفي حجاج. وقال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" بأنه سعيد بنجاح الأغنية وردود الأفعال من الجمهور، وانه سعيد بالتعاون مع المطرب مصطفي حجاج مؤكدا بانه صديق مقرب منه. وعن كواليس الأغنية، قال "البحراوي" بأن المنتج هاني محروس طرح عليه فكرة الأغنية، وبالفعل تم تسجيل الأغنية. أغنية "ابويا قالي زمان" فكرة ورؤية فنية المنتج هاني محروس، وقد استعان بالمخرج محمد عبد الجواد، والمخرج المنفذ فتحي السيد ومدير التصوير سامح فوزي.



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص.. أول رد من رضا البحراوي عن نجاح أغنية "أبويا قالى زمان" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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