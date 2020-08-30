أول تعليق لـ تامر حسني بعد تصدره الترند بكليب "اختراع" مع محمود العسيلي

ما يزال النجم المصري تامر حسني يتصدر الترند مع زميله محمود العسيلي بعد يومين من إطلاقه فيديو كليب ديو "اختراع" عبر اليوتيوب حيث تجاوزت مشاهدات الأغنية الى الآن أكثر من مليونين و700 ألف مشاهدة.

أول تعليق لـ تامر حسني بعد تصدره الترند

اصداء الأغنية وصلت الى تامر حسني الذي نشر العديد من ردود فعل الجمهور وتهاني زملائه له عبر خاصية ستوري حسابه على انستغرام، وكتب في أول تعليق له على نجاح الكليب مع زميله قائلاً :" مبسوط إن إخراجي عجبكم ومبسوط من تصدر تريند رقم 1 وبأول مليون مشاهدة في ساعات، والأكتر أنه فن محترم متعوب عليه وفيه إنتاج ضخم بيقدم مصر بصورة حلوة مع صديقي الغالي النجم محمود العسيلي".

الكليب يرصد مشاهد مبهجة من الساحل الشمالي حيث يجسد تامر حسني ومحمود العسيلي دور عرسان جدد يحتفلان بحفل زفافهما مع أصدقائهم على الشاطئ ثم يتابعان جولتهما في شهر العسل على يخت في البحر.

أغنية "اختراع"، من كلمات أحمد حسن، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، وإخراج تامر حسني، ومدير التصوير جلال الزكى، وتم تصويرها بإحدى قرى الساحل الشمالي، ويقول مطلعها :""معروف أنا من زمان.. ولا واحدة بتملالي عينيا.. جات دوت الخليج حصل جنان.. شكلي هيتعلم عليا.. لا دي تعظيم سلام.. حلوة جدااا مش عادية.. ده الحب ملوش كبير.. وانا ايه فاكر نفسي خبرة! وبوقع ناس كتير.. وبعدي من خرم ابرة.. قال ايه جامد خطير.. خدت درس ميه ميه".

وكان تامر حسني أعرب عن سعادته الكبيرة بتعاونه مع العسيلي وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "حبيبي وأخويا النجم الكبير محمود العسيلي نورت الأغنية يا فنان يا عسل يا صديق العُمر، بس محدش يعرف، اتشرفت بيك يا حبيبى وإن شاء الله نضيف نجاح جديد لينا أنا وأنت، وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت فى الكليب، عملنا مجهود إن شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل أنت".

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يذكر ان أغنية "اختراع" تأتس بعدما طرح تامر حسني مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهس تتر مسلسل "مدرسة الحب 3".

ووجه الفنان رامي صبرى التهنئة للنجمين تامر حسني ومحمود العسيلي على أغنيتهما "اختراع" على ليرد تامر حسني على تهنئته بالشكر قائلا له: "جهز نفسك عشان نعمل دويتو مع بعض" ليرد رامي: "وأنا جاهز يا ريت".

تامر حسني ينتظر عرض فيلم "مش انا"

على صعيد آخر، ينتظر الفنان تامر حسني عرض فيلمه الجديد "مش أنا" الذي من المقرر عرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة وتشاركه البطولة الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد كدواني ونخبة كبيرة من نجوم الفن والعمل من إخراج سارة وفيق.