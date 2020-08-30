فيديو عبد الرحمن نجل الفنان محمد عبده يحترف الغناء ويعد بمفاجآت كثيرة

انضم الفنان الشاب عبد الرحمن عبده نجل الفنان القدير محمد عبده إلى شركة " OneProduction" للإنتاج الفني والتي سوف تشرف على إنتاج مجموعة من الأغاني الجديدة له خلال الفترة القادمة.

عبد الرحمن محمد عبده يبدأ مشواره في عالم الغناء

نشرت الصفحة الرسمية لشركة " OneProduction" للإنتاج الفني عبر حسابها على "تويتر" فيديو ترحب فيه بانضمام عبد الرحمن عبده نجل فنان العرب محمد عبده إلى قائمة نجومها، الفيديو الذي بلغ مدته 30 ثانية فقط كشف عن تحضير نجل الفنان الكبير لمشروع غنائي حيث سوف يقدم مجموعة من الأغاني باللغة العربية الفصحى، وقد حظى الفيديو الدعائي الذي نشرته شركة " OneProduction" بمشاهدات بلغت ما يقارب الـ100 ألف.

عبد الرحمن محمد عبده يعد بمفاجآت غنائية

عبدالرحمن محمد عبده علق كذلك على الفيديو الذي نشرته الشركة على "تويتر" حيث وجه الشكر لها وعبر عن سعادته بالإضمام إليها ووعد بتقديم أعمال تثري الساحة الفنية بمساعدة من زملائه فكتب: "سعدت كثير بالانضمام لكم.. واوعدكم بمفاجآت واعمال غير نثري بها الساحة الفنية بمعاونة زملائي الفنانين"، الخطوة التي اتخذها عبد الرحمن محمد عبده نالت اهتماما واضحا من قبل متابعيه ومحبيه حيث اعتبر البعض أن قراره ببداية مشروعه الفني يعد خطوة مهمة، كما طالبه البعض أن يستكمل مسيرة والده الفنان محمد عبده.

محمد عبده طلب من نجله الاهتمام بدراسته قبل بداية مشواره الفني

عبد الرحمن محمد عبده قد تم تداول فيديو له ظهر من خلاله وهو يعزف ويغني وأشاد قطاع من الجمهور بموهبته لكنه تحدث في شهر ابريل الماضي من خلال برنامج "التاسعة" المعروض على التلفزيون المصري عن رغبة والده محمد عبده في عدم دخوله عالم الفن وأنه عليه أن يهتم بالعائلة بسبب أنه الابن الأكبر وكذلك انتهائه من دراسته، الفنان محمد عبده قد أكد في تصريحات سابقة أنه لا يرغب أن ينضم كل من نجليه عبد الرحمن وبدر إلى عالم الغناء في هذا التوقيت.

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يذكر ان نفس الشركة قد أعلنت عن انضمام النجم خالد عبد الرحمن ليصبح ضمن قائمة النجوم الذين من ابرزهم الفنانة نوال الكويتية.