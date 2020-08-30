نجوم الدراما السورية يحتفلون بانطلاق تصوير مسلسل "بنات الماريونت" وهذه تفاصيل العمل

يبدو بأن الدراما السورية ستشهد انتعاشة ملفتة في الفترة المقبلة بعد بدء تصوير العديد من الأعمال الدرامية ومن بينها مسلسل "بنات الماريونت" حيث احتفل فريق العمل بإنطلاق التصوير في سهرة ودية جمعت أشهر نجوم الدراما السورية وأبرزهم سحر فوزي، أمل عرفة، أيمن رضا، صفاء سلطان، وغيرهم.

النجوم يحتفلون بإنطلاق تصوير "بنات الماريونت"

وشاركت الممثلة السورية سحر فوزي متابعيها عبر حسابها على انستغرام بمجموعة من الصور مع فريق مسلسل " بنات الماريونت" الى جانب زملاء آخرين لهم أثناء جلسة ودية بينهم في أحد المطاعم السورية وذلك احتفاء بمناسبة انطلاقة تصوير العمل الذي يقوم بإخراجه مخلص الصالح.

مسلسل "بنات الماريونت" يأتي بطابع كوميدي إجتماعي ويدور حول قصص إجتماعية متفرقة داخل المجتمع السوري عموماً، وهو من تأليف طارق مرعشلي، ويتضمن عشر حلقات، ويشارك فيه: رنا شميس، وروعة ياسين، وروبين عيسى، ورواد عليو، وأندريه سكاف، وطارق مرعشلي، وحسام تحسين بيك وجمال العلي، إضافة إلى صفاء سلطان وأيمن رضا كضيفي شرف.

واشاد الجمهور بفريق العمل الذي يجمع كوكبة من نجوم الدراما السورية في عمل واحد وعبروا عن حماسهم لإنتهاء التصوير تمهيدا لعرض العمل في الفترة المقبلة.

بدء تصوير مسلسل "حارة القبّة"

وفي سياق الأعمال الدرامية السورية التي يتم تصويرها حالياً، إنطلق كذلك تصوير مسلسل "حارة القبّة" وهو من تأليف أسامة كوكش، ويشارك في العمل كل من النجوم: عباس النوري، وسلوم حداد، وصباح الجزائري وسلافة معمار وشكران مرتجى ونادين تحسين بيك وغادة بشور وفادي صبيح وخالد القيش وجرجس جبارة وإمارات رزق. تتمحور الأحداث في زمن الإحتلال الفرنسي لسوريا عام 1945، ويروي العمل قصصاً وحكايات شعبية في إطار البيئة الشامية.

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هذا ويعرض حالياً المسلسل السوري "شارع شيكاغو" لكل من سلاف فواخرجي ومهيار خضور بعدما تم تأجيل تصوير العمل منذ شهر رمضان الفائت بسبب جائحة كورونا، ورغم الأصداء الإيجابية للمسلسل إلا انه تعرض للعديد من الإنتقادات بسبب جرأة بعض اللقطات فيه.

"شارع شيكاغو" من تأليف وإخراج محمد عبدالعزيز، وبطولة: سلاف فواخرجي، وأمل عرفة، ووائل رمضان، وشكران مرتجى، ومهيار خضور، وعدد آخر من الممثلين السوريين.