تفاصيل نجاة هبة الدري وأسرتها من حادث مروع وتحطم سيارتها..بالصورة

واجهت الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري لحظات عصيبة بعدما تعرضت دوت الخليج وأسرتها لحادث سير مروع تسبب في تعرضهم للعديد من الإصابات.

نجاة أسرة الفنانة هبة الدري من حادث سير مروع

نشرت الفنانة هبة الدري عبر حسابها على "سناب شات" صورة للسيارة التي كانت تتواجد فيها بعدما تدمرت أجزاء منها بسبب الحادث الذي تعرضت له وزوجها وأولادها، وطمأنت هبة الدري متابعيها بعد الحادث حيث أكدت أنها وأسرتها بخير ولكنهم اصيبوا ببعض الكدمات والجروح، فكتبت: "قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على كل شيء والحمدلله أنا وزوجي واولادي بخير كدمات وجروح بس".

النجوم يطمئنون على الفنانة هبة الدري ونواف العلي بعد الحادث

العديد من النجوم نشروا عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي رسائل للاطمئنان على هبة الدري وزوجها الفنان نواف العلي، فكتبت الفنانة شهد الياسين تعليقا عبر حسابها على "انستجرام" قالت فيه: "خطاكم السوء هبة حبيبتي انتي وعيالج وريلج ماتشوفون شر وحمدلله على سلامتكم"، بينما كتبت الفنانة إيمان فيصل عبر حسابها على "انستجرام" رسالة لزميلتها هبة الدري فكتبت: "ما تشوفين شر أم بدور بالحديد ولا فيج حبيبتي"، كما اهتم المنتج أحمد ملا حسين بالاطمئنان على كل من الفنانة هبة الدري وزوجها الفنان نواف العلي في رسالة عبر حسابه على "انستجرام" فقال: "حمدلله على سلامتكم بالحديد ولا فيكم".

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هبة الدري ونواف العلي في مسلسل "بيت بيوت"

وتنتظر الفنانة هبة الدري عرض مسلسل "بيت بيوت" الذي تشارك في بطولته مع زوجها الفنان نواف العلي ومجموعة كبيرة من نجوم الكويت وفي مقدمتهم الفنانة سليمان الياسين، عبدالمحسن النمر، إنتصار الشراح، مرام البلوشي، نور الكويتية، والعمل من تأليف عبدالمحسن الروضان، وإخراج سلطان خسروه، وكان آخر عمل شاركت فيه النجمة هبة الدري مسلسل "وكأن شيء لم يكن" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.