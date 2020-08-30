المطربة دينا حايك تعلن وفاة والدها:"رح اشتقلك يا قطعة من قلبي"

لحظات صعبة تمر بها الفنانة اللبنانية دينا حايك بعدما أعلنت عن وفاة والدها جان عيد صباح اليوم بعد رحلة مع المرض، كما وجهت النجمة اللبنانية رسالة وداع عبرت فيها عن حزنها لهذا الرحيل.

وفاة والد الفنانة دينا حايك

كشفت الفنانة دينا حايك عن وفاة والدها جان عيد حيث نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها معه ووجهت له رسالة تحدثت فيها عن المعاناة التي سوف تواجهها خلال الفترة القادمة بعد رحيله حيث كانت تعتبره أحد أهم الشخصيات في حياتها فكتبت: "رح اشتقلك يا قطعة من قلبي يا بابا ، نفسك بالسما يا عمري انت بحبك يا كل الدني"، وكانت الفنانة دينا حايك قد كشفت خلال الفترة الماضية عن وعكة صحية مر بها والدها وتم نقله إلى المستشفى وقد تسبب هذا في ابتعادها عن وسائل التواصل الاجتماعي لمدة.

Advertisements A post shared by (@dinahayekofficial) on Aug 29, 2020 at 8:12pm PDT

موعد ومكان عزاء والد الفنانة دينا حايك

الفنانة دينا حايك نشرت كذلك منشورا على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" كشفت من خلاله عن موعد جنازة والدها الراحل والتي سوف تقام مساء غدا الاثنين في كنيسة سيدة النجاة في لبنان، وسوف تقتصر فقط على وجود عائلة الفنانة اللبنانية، ومن المقرر أن يقام العزاء في منزل الاسرة بداية من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء القادم، وقد قدم العديد من المتابعين العزاء للفنانة اللبنانية وتمنوا لها أن تمر من هذا الاختبار الصعب.

آخر الاعمال التي قدمتها دينا حايك

الفنانة دينا حايك قد طرحت خلال الشهور الماضية فيديو كليب جديد بعنوان "ما تعيشا كتير"، وهو من كلمات منير بو عساف، وألحان كوهين طيبة، وتوزيع موسيقى لمشيل فاضل، وقد حققت الأغنية أكثر من 410 ألف مشاهدة منذ طرحها على "يوتيوب" وهي من إخراج زياد خوري.