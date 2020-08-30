نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جديدة في المقال التالي
وكتبت زينة تعليقا فكاهيا على الصورة قائله: "مش هاتكلم غير في حضور المطبلاتية بتاعي" وظهرت بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها.
يذكر أن آخر أعمال زينة السينمائية فيلم ” الفلوس” وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، وعمرو زهران، ومي عز الدين، ومحمد سلام، واخرين وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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