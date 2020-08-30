نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تشعل إنستجرام بجلسة تصوير جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة زينة صور من أحدث جلسات تصوير لها أثناء استمتاعها بالأجواء الصيفية على أحد الشواطئ الخاصة وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت زينة تعليقا فكاهيا على الصورة قائله: "مش هاتكلم غير في حضور المطبلاتية بتاعي" وظهرت بملابس صيفية وشعر منسدل على كتفها. يذكر أن آخر أعمال زينة السينمائية فيلم ” الفلوس” وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، وعمرو زهران، ومي عز الدين، ومحمد سلام، واخرين وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

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