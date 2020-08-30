كشفت فرح صدقي، ملكة جمال مصر 2017، عن بدء تحضيرها للمشاركة في أولى أعمالها السينمائية في عمل يحمل اسم "تجار سلاح".

‎وأعربت فرح صدقي، عن سعادتها باقتحام مجال التمثيل من بوابة السينما أمام نجم له قاعدة جماهيرية كبيرة مثل الفنان باسم سمرة والفنانة روبي، متمنية أن تنال أولى مشاركتها في السينما إعجاب الكثير من الجمهور المصري والعربي.

‎وأضافت ملكة جمال مصر، أن منذ حصولها على اللقب في عام 2017 وهي تشارك في بعض ورش التمثيل من أجل إثقال موهبتها، متمنية مشاركة النجم الكبير يحيي الفخراني في عمل مشترك يجمعهما سويًا.

‎وتعد فرح صدقي، أحدث ملكات جمال مصر المنضمات إلى عالم التمثيل، حيث سبقها في خوض هذا المجال كل من داليا البحيري وإنجي عبدالله، وهبة السيسي، وفوزية محمد، ويارا نعوم، وحورية فرغلي، وسالي شاهين.

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‎يذكر أن فرح صدقى حصلت على لقب ملكة جمال مصر الدولية أيضًا لتمثيل مصر فى مسابقة Miss Egypt international في 2018.

‎ يذكر أن فرح صدقى حصلت على لقبين ملكة جمال

مصر للكون miss universe Egypt، مسابقة ملكة جمال الكون التي اقيمت في ولاية لاس ڤيجاس بامريكا و ايضاً قامت بتمثيل مصر في مسابقة لقب miss international ، التي اقيمت في طوكيو باليابان.