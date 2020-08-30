فان دام يتصدر أفيش Double ×2 Action

وظهر فان دام خلال الأفيش المنشور عبر صفحته بموقع انستجرام يؤدى احدى أشهر حركاته في الركل بالرجل.وقد حرص النجم العالمى فان دام على نعي الفنانة الراحلة رجاء الجداوى وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث نشر صورة تجمعه بها.
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وعلق فان دام على الصورة قائلا : أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد الفيروس التاجي".
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