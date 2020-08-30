عصام حجاج: مفيش راجل هيقول في بنت اتحرشت بيا

قال عصام عجاج، المحامي، إنه لا يوجد رجل سيقول إن هناك بنت تحرشت به، موضحًا أن السيدة في بعض الأحيان هي من تُعرض نفسها للتحرش.
أضاف حجاج خلال حواره إلى برنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن المجتمع له تقاليد ولهذا لا يجب سد الثغرة من جانب واحد فقط، بالإضافة إلى ضرورة عدم "الصيد في المياه العكرة" والزعم بأن الملابس هي المبرر للتحرش لأنه جريمة ومهما كانت الملابس مبالغ فيها يجب غض البصر.
تابع: لنضع الحلال محله والحرام محله، والرجل لو قال إن هناك بنت تحرشت به سيقابله المجتمع بالتهكم والسخرية ولا يوجد في الواقع العملي سوى 1 في المليون من الرجال الذين يصرحون بأنه تم التحرش بهم".
أشار إلى أن القانون يعاقب فتيات "التيك توك" بسبب التحرش بالأفعال وهناك جريمة تسمى التحريض على الفسق والفجور، ومن يتمعن في هذا القانون سيجد أن من ترتدي ملابس فاضحة أو ضيقة بشكل مبالغ فيه وإلى أخره تحرض على ذلك.
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