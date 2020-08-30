مفاجأة ..دوت الخليج الفني يكشف حقيقية عودة لطفي لبيب إلى التمثيل بعد اعتزاله

يفاجئ الفنان لطفي لبيب جمهوره ومحبيه بعودته إلى السينما مرة أخرى، بعد إعلانه مؤخراً اعتزال التمثيل خلال حواره مع الإعلامي وائل الابراشي.
وعلم "دوت الخليج الفني" من مصادره الخاصة أن لطفى لبيب يستعد حالياً لتحضير لفيلم جديد، من بطولة الفنان أحمد عزمى، راندا البحيري، عايدة رياض، نورهان، ونجوم آخرين.
يذكر أن لطفي لبيب شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل"رجالة البيت"، وهو من بطولة كل من الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل “ولاد إمبابة” بشخصية أبو المعاطي والد الفنان سعد الصغير خلال أحداث المسلسل.
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