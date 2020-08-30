الارشيف / فن ومشاهير

أفلام الرعب.. بشير الديك: الجمهور سبب عدم نجاح الحارث

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
كشف المؤلف بشير الديك عن رأيه في فيلم الحارث الذى ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب كما صرح صناع العمل منذ البداية. 

وقال بشير الديك لصدي البلد : أن أفلام الرعب في مصر بشكل عام لا تلقى أي قبول من جانب الجمهور وهو نفس المصير الذي واجهه فيلم الحارث. 

وأضاف بشير أن فيلم الحارث بعيد تماما عن أفلام الرعب حيث أن هناك بعض السلبيات على مستوى السيناريو والإخراج. 

يذكر أن بشير الديك كان قام بكتابة عدد من حلقات مسلسله الجديد والذى يقدم فيه شخصية أحمد زكى و من المقرر أن يقدمها محمد رمضان. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أفلام الرعب.. بشير الديك: الجمهور سبب عدم نجاح الحارث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا