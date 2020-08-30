أفلام الرعب.. بشير الديك: الجمهور سبب عدم نجاح الحارث

كشف المؤلف بشير الديك عن رأيه في فيلم الحارث الذى ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب كما صرح صناع العمل منذ البداية.

وقال بشير الديك لصدي البلد : أن أفلام الرعب في مصر بشكل عام لا تلقى أي قبول من جانب الجمهور وهو نفس المصير الذي واجهه فيلم الحارث.

وأضاف بشير أن فيلم الحارث بعيد تماما عن أفلام الرعب حيث أن هناك بعض السلبيات على مستوى السيناريو والإخراج.

يذكر أن بشير الديك كان قام بكتابة عدد من حلقات مسلسله الجديد والذى يقدم فيه شخصية أحمد زكى و من المقرر أن يقدمها محمد رمضان.