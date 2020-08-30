وقال بشير الديك لصدي البلد : أن أفلام الرعب في مصر بشكل عام لا تلقى أي قبول من جانب الجمهور وهو نفس المصير الذي واجهه فيلم الحارث.
وأضاف بشير أن فيلم الحارث بعيد تماما عن أفلام الرعب حيث أن هناك بعض السلبيات على مستوى السيناريو والإخراج.
يذكر أن بشير الديك كان قام بكتابة عدد من حلقات مسلسله الجديد والذى يقدم فيه شخصية أحمد زكى و من المقرر أن يقدمها محمد رمضان.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أفلام الرعب.. بشير الديك: الجمهور سبب عدم نجاح الحارث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.