هنأ الفنان مصطفى بسيط شقيقه أحمد بزواجه من إسراء شقيقة الفنان مصطفى خاطر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

ونشر "مصطفى بسيط" صورًا من حفل الزفاف وعلق: "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب، أخويا الكبير". وأضاف بسيط: " سندي، كل حاجة حلوة في حياتي اتجوز، وأختي الكبيرة القمر بنت القمر، ربنا يجعلها فتحة خير عليكم و يرزقكم بالذرية الصالحة".

كان ضمن الحضور من أعضاء مسرح مصر كريم عفيفى، اوس اوس، محمد عبد الرحمن، وائل عوني، سارة درزي، وعمر مصطفى متولي.

بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء المقربين الذين شاركوا العروسين وصلات الغناء والرقص وسط أجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.



Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر كل حاجة حلوة في حياتي.. مصطفى بسيط يهنئ شقيقه بزواجه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.