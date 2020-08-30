أحمد عزمي لـ"دوت الخليج الفني": على وشك الانتهاء من فيلم "باركود 615"

أعرب الفنان أحمد عزمى عن سعادته بالمشاركة في فيلم "باركود 615"، مع الفنان محمد عز والفنانة راندا البحيري.

وكشف أحمد عزمى في تصريح خاص ل"دوت الخليج الفني"، أنهما على وشك الانتهاء من تصوير فيلم "باركود 615"، قائلاً"رجعنا نصور من جديد في فيلم باركود 615، وصورنا يوم خارجى، ومتبقى لنا مشاهد داخلى تحتاج إلى أربع أيام فقط".

يذكر أن فيلم "باركود615" من يشارك فى بطولته كل من راندا البحيرى ومحمد عز وطارق صبرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام، وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق، وسيناريو وإخراج مينا سويحة.