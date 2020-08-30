حرصت الفنانة رشا مهدى على دعم الشاب إبراهيم، بعد انتشار مقطع فيديو مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يبيع "الفريسكا".
وكتبت رشا مهدى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "حكاية الشاب الجميل المتفوق البار بأهله إبراهيم بياع الفريسكا من أجمل الحاجات اللي حصلت سنة ٢٠٢٠، ربنا يكرمك يا إبراهيم و يباركلك".
وكان آخر أعمال رشا مهدي الفنية، مشاركتها في مسلسل «طاقة نور» والذى تم تغيير اسمه من "اطمنى"، وشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، ويسرا اللوزي.
مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر رشا مهدي تدعم إبراهيم بائع "الفريسكا": أجمل حاجة حصلت فى ٢٠٢٠ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.