اختراع تامر حسني ومحمود العسيلي تتخطى 4 ملايين مشاهدة.. فيديو

تخطى كليب "اختراع" للفنان تامر حسنى ومحمود العسيلي 4 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى. أغنية "اختراع" تأتى بعدما طرح النجم تامر حسنى مؤخرا أغنية "لينا حياة بعدين" عبر قناته الرسمية على يوتيوب وهى تتر مسلسل "مدرسة الحب 3"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان شريف بدر، توزيع موسيقى هيثم راضى.

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