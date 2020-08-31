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أصالة تبعث رسالة حب لابنتها شام الذهبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصالة تبعث رسالة حب لابنتها شام الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعثت المطربة أصالة نصري، رسالة حب لابنتها شام الذهبي، وذلك من خلال نشر صورة جديدة لها برفقتها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت أصالة، على الصورة قائلة: "حبي لها لا حدود له".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة السورية، فنهالت الآف التعليقات فكتبت المطربة اليمينة بلقيس:"الله يحميكم ويخليكم لبعض العمر كله يا رب" وأضاف آخر"الله يحفظهالك ست اصالة ويديمك معاها يارب".

يذكر أن آخر أعمال أصالة نصر، أغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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