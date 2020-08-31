لطيفة التونسية ضيفة برنامج "أحلى النجوم" قريبا

تستعد المطربة لطيفة التونسية، ضيفة برنامج "أحلى النجوم" الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي عبر شاشة قناة "المحور".

وأعلنت لطيفة، عن ذلك من خلال نشر مجموعة صور لها مع بوسي شلبي أثناء اللقاء، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت التونسية، على الصور قائلة:"مساء الخير حبايبي.. استنوني مع حبيبتي بوسي شلبي في برنامجها أحلى النجوم قريبًا".

وردت بوسي شلبي، عليها قائلة: "نورتيني يا أحلى النجوم".



يذكر أن آخر أعمال لطيفة التونسية، أغنية "خليني" من كلمات ياسين الحمزاوي، ومن ألحان وتوزيع موسيقى أمين كلوس، وجيتار إيهاب ليمام، وقدمت الأغنية باللهجة التونسية.

