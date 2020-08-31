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أصالة تنشر صورة لها مع نجلتها: حبي لا حدود له

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نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع نجلتها الكبرى شام الذهبي.

وظهرت شام الذهبي بالصورة وهي تقبل والدتها وعلقت أصالة قائلة: "حبي لا حدود له".

طرحت السورية أصالة نصرى فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

من ناحية أخرى أعلنت أصالة عن الانتهاء من تسجيل أغانى ألبومها الجديد الذى يحمل اسم "لا تستسلم".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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