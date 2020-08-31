شيماء حسونة تكشف تفاصيل برنامج الريجيم

أعلنت الإعلامية الدكتورة شيماء حسونة عن تفاصيل برنامجها الجديد "الريجيم" والذي سيتم انطلاقه مطلع شهر سبتمبر المقبل والذي سيذاع على قناة الحدث، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
وقالت شيماء حسونة أن البرنامج سيخصص للحديث عن كل أنواع الدايت والريجيم وكل ما يخص التغذية العلاجية، حيث سيستضيف نخبة من أكبر الأطباء المتخصصين في التغذية العلاجية، لتقديم نصائح المشاهدات والمشاهدين في كل ما يخص صحتهم الغذائية.
وأضافت شيماء حسونة ، أن البرنامج سيتكفل يتخسيس عدد من المشاهدين مجانا من خلال مسابقات سيتم الإعلان عنها في حينها، مؤكدة أن فقدان الوزن الزائد ليس رفاهية كما يعتقد البعض ولكنه ضرورة لازمة للحفاظ على الصحة العامة للإنسان وتقليل من خطورة إصابته بالأمراض المرتبطة بالسمنة.
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