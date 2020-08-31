أحدث صور ياسمين صبري مع شقيقها وتوجه رسالة من داخل سيارتها الجديدة!

استمر الجدل حول ياسمين صبري على مواقع التواصل منذ الأمس وذلك بعد تسريب صور وسعر سيارتها الجديدة الفارهة، وعادت اليوم وردت على هذا الجدل بطريقة غير مباشرة.

ياسمين صبري تنشر أول صورة من سيارتها الفارهة

وفي أول رد فعل على الجدل المثار حول سيارة ياسمين صبري الجديدة والفارهة، نشرت ياسمين صبري صورة من داخل السيارة اليوم على حسابها بانستقرام، ولم تعلق على الصورة ولكنها اكتفت بإبراز الحرف الأول من ماركة السيارة والتي تداولها الجمهور على مواقع التواصل أمس.

ياسمين صبري توجه رسالة بعد جدل سيارتها الجديدة

وأعتبر جمهور ياسمين صبري نشرها صورة من سيارتها تفاعلاً ذكياً منها مع الجدل المثار حول سعر السيارة، ولكنها تعرضت للانتقادات أيضاً بعدما نشرت صورة لمقعد السيارة ووجهت رسالة إلى الجمهور قائلة:"احلم"، وهو ما اعتبره البعض استفزازاً للجمهور وتعمد إثارة الجدل حولها.

أحدث ظهور لياسمين صبري مع شقيقتها

ونشرت ياسمين صبري عدة صور لها مع شقيقها على حسابها بانستقرام بعد الجدل الكبير الذي تصدر مواقع التواصل في الساعات الأخيرة، ويبدو أن ياسمين صبري التقت شقيقها بعد عودتها من أجازتها الصيفية في اليونان مؤخراً، ونشر زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صوراً رومانسية من أجازتهما هناك.

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ويذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أمس صورة مسربة من وثيقة استلام أحمد ابو هشيمة وياسمين صبري لسيارة ماركة "رولز رويس" ويقدر سعرها بما يقارب 10 ملايين جنيه، وتضمنت الوثيقة عدة معلومات شخصية عن ياسمين صبري، وكشفت عن الهدية الباهظة التي تلقتها من زوجها مما أثار عاصفة من الجدل على مواقع التواصل أمس.