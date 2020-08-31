بعد حفل زفاف شقيقه.. مصطفى بسيط ضمن تريند جوجل

ونشر مصطفى، صورة له من حفل الزفاف، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" معلقًا عليها "اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير يا رب، أخويا الكبير».
وتابع: «سندي، كل حاجة حلوة في حياتي اتجوز، وأختي الكبيرة القمر بنت القمر، ربنا يجعلها فتحة خير عليكم ويرزقكم بالذرية الصالحة».
يذكر أن أحمد شقيق مصطفى بسيط احتفل بزفافه على أخت الفنان مصطفى خاطر، في حضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين، وبعض نجوم مسرح مصر، بينهم محمد عبدالرحمن وزوجته، وأوس أوس وزوجته، وسارة درزاوي، وعمر متولي.
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