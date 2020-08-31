نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوري محمود نصر يوجه رسالة شكر ومحبة لسيرين عبد النور في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان السوري محمود نصر، على توجيه رسالة شكر للفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور وذلك بعدما أعربت عن سعادتها بالعمل معه في مسلسل دانتيل والذي يعرض حاليا عبر شاهد، وأشادت بموهبته الكبيرة وأكدت على صداقتهما.
وعلق محمود نصر قائلة: "سيرين الصديقة الكدعة و شريكة الشغل المحترمة و الانسانة المُحبة و صاحبة الطاقة الايجابية .. شكراً من القلب".
يذكر أن مسلسل دانتيل يعرض حاليًا عبر منصة شاهد ولاقت حلقاته الأولى تفاعلا جماهيريا وأصداء إيجابية واسعة، وهو من إنتاج إيجل فيلمز، ويضم عدد كبير من النجوم اللبنانيين والسوريين وهم سيرين عبد النور والفنان سلوم حداد، محمود نصر ونقولا دانيال من لبنان، ونهلة داوود وتاتيانا مرعب وسارة أبي كنعان وزينة مكي وكوكبة من النجوم.
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