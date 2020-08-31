بكمامة مطرزة.. كاميليا ورد تروج لكليبها الجديد "ليلة"

روجت الفنانة الجزائرية كاميليا ورد لكليب أغنيتها الجديدة ليلة وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

وشاركت كاميليا متابعيها بصورة جديدة من داخل الكليب المنتظر، وخطفت الأنظار من خلالها بعدما ظهرت وهي ترتدي كمامة مطرزة وأنيقة.

وكانت الشركة المنتجة طرحت منذ أيام البرومو الدعائي الترويجي لفيديو كليب ليلة للفنانة الجزائرية كاميليا ورد وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأعرب محبي كاميليا عن إعجابهم بالبرومو وتشوقهم لمشاهدة الفيديو كليب بشكل كامل.

يذكر أن كاميليا ورد كانت قد نجت من انفجار بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية منذ أيام، حيث كانت تتواجد هناك في مكان قريب من الحادث مع المخرج فادي حداد لتصوير مشاهد كليبها الجديد.

وقالت كاميليا في تصريح خاص سابق للفجر الفني "الحمدلله أننا مازلنا على قيد الحياة، وما حدث هو أنني كنت أتواجد داخل الاستديو لتصوير كليب أغنيتي الجديدة، وهذا المكان هو قريب من مكان الانفجار ولكن العناية الإلهية أنقذتنا.