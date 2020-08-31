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في ذكرى رحيلها تعرف على لغز وفاة كاميليا

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تحل اليوم الاثنين 31 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة كاميليا، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1950 عن عمر يناهز الـ 30 عامًا في حادث انفجار طائرة. 

ولدت كاميليا في الإسكندرية، استقرت فيها أيضاً، وتزوجت من وكيل بوسته العطارين وأنجبت منه "أولجا كوهين" والدتها، وعاشت مع والدتها ما بين الإسكندرية وقبرص فكان لهما تجارة هناك.

توفيت كاميليا، في حادث طائرة رحلة 903 التي كانت تستقلها متجهة إلى روما، حيث سقطت الطائرة في الحقول بالبحيرة شمال غرب القاهرة في 31 أغسطس 1950.

كانت حادثة وفاة كاميليا غامضة كثيراً، فلايزال تفسير سبب تفجير الطائرة التي سافرت بها غامضًا حتى اليوم.

وكثرت الأقاويل بين أنها كانت جاسوسة يهودية وأن حادثها كان مدبر من المخابرات المصرية أو فجرها الإسرائيليون وهناك من رجح أن تكون مجرد حادث عادي.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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