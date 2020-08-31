في ذكرى رحيل كاميليا.. لغز وفاتها واسمها الحقيقي

توفيت كاميليا، في حادث طائرة رحلة 903 التي كانت تستقلها متجهة إلى روما، حيث سقطت الطائرة في الحقول بالبحيرة شمال غرب القاهرة في 31 أغسطس 1950.
وتعد حادثة وفاة كاميليا، أحد أبرز الحوادث غموضًا، فلايزال تفسير سبب تفجير الطائرة التي سافرت بها غامضًا حتى اليوم وتضاربت الأقاويل بين أنها كانت جاسوسة يهودية وأن حادثها كان مدبر من المخابرات المصرية أو فجرها الإسرائيليون وهناك من رجح أن تكون مجرد حادث عادي.
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