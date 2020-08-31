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على البحر.. أحمد السعدني يقضي عطلته الصيفية

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نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام اثناء قضاء عطلته الصيفية.
وظهر احمد السعدني بالصورة من على البحر وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "ربنا يسعدك دايما" و "" قمر يا احمد " و" الاهلاوي الجدع " و" ابن العمدة الغالي "

فيما علقت منى زكي على صورة احمد السعدني قائلة" ليك وحشة يا غالي يا ابن الغالي".

يذكر أن آخر اعمال احمد السعدني مسلسل "شبر مية"، الذي تدور أحداثه فى إطار تشويقي، سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست شريف بدر الدين وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى ومها سليم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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