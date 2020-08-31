أنا استعجلت تتصدر أغاني ألبوم جنات.. أنا في انتظارك

تخطت أغنية « أنا استعجلت» لـ النجمة المغربية جنات مهيد، حاجز المليون مشاهدة عبر قناة روتانا الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، لتأتي في صدارة ألبومها الجديد «أنا في انتظارك»، التي طرحته قبل أسبوعين وحقق نجاحًا كبيرًا.

وحققت أغنية «أنا استعجلت» لـ النجمة جنات، مليون و 97 ألف مشاهدة، وجاءت أغنية « اوعى» في المركز الثاني برصيد 900 ألف مشاهدة، فيما جاءت أغنية « دموع وبكيت» 726 ألف مشاهدة لتأتي في المركز الثالث.

ويضم ألبوم جنات، 11 أغنية متنوعة، جميعها باللهجة المصرية، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وهم:

«أنا في انتظارك»، من كلمات: شادى نور، وألحان: بلال سرور، وتوزيع: هانى ربيع.

«دموع وبكيت»، من كلمات: جمال الخولى، وألحان: رامى جمال، وتوزيع: وسام عبد المنعم. «أوعى»، من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب.

«ثباتى الانفعالى» من كلمات: أحمد الحبيشي، ألحان: مدين، توزيع: أكرم عادل.

«أحلى من الاحلام» من كلمات: عبد الحميد الحباك، ألحان: أسامة سامي، توزيع: أسامة سامي.

«برد الوحدة» من كلمات: كريم حكيم، ألحان: خالد فتوح، توزيع: الهامى دهيمة وأدهم دهيمة.

Advertisements

«الظالم» من كلمات: سلامة على، ألحان: وليد سعد، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب.

«اللى تشوفه» من كلمات: أمير طعيمة، وألحان: محمد رفاعي، توزيع: توما. «فهمت قصدك» من كلمات: تامر حسين، ألحان: أحمد حسين، توزيع: هانى يعقوب.

«رايقة» من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: وسام عبد المنعم.

«أنا استعجلت» وهى من كلمات: علي فتحى، وألحان: عماد تاج، وتوزيع: جيزووو.