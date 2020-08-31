«أنا في انتظارك»، من كلمات: شادى نور، وألحان: بلال سرور، وتوزيع: هانى ربيع.
«دموع وبكيت»، من كلمات: جمال الخولى، وألحان: رامى جمال، وتوزيع: وسام عبد المنعم.
«أوعى»، من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب.
«ثباتى الانفعالى» من كلمات: أحمد الحبيشي، ألحان: مدين، توزيع: أكرم عادل.
«أحلى من الاحلام» من كلمات: عبد الحميد الحباك، ألحان: أسامة سامي، توزيع: أسامة سامي.
«برد الوحدة» من كلمات: كريم حكيم، ألحان: خالد فتوح، توزيع: الهامى دهيمة وأدهم دهيمة.
«الظالم» من كلمات: سلامة على، ألحان: وليد سعد، توزيع ومكس ولحن الصولو والفواصل الموسيقية: هاني يعقوب.
«اللى تشوفه» من كلمات: أمير طعيمة، وألحان: محمد رفاعي، توزيع: توما.
«فهمت قصدك» من كلمات: تامر حسين، ألحان: أحمد حسين، توزيع: هانى يعقوب.
«رايقة» من كلمات وألحان: عزيز الشافعى، وتوزيع: وسام عبد المنعم.
«أنا استعجلت» وهى من كلمات: علي فتحى، وألحان: عماد تاج، وتوزيع: جيزووو.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أنا استعجلت تتصدر أغاني ألبوم جنات.. أنا في انتظارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.